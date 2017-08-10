В Пскове продолжатся пикеты со сбором подписей под петицией об исправлении завышенной кадастровой стоимости земли

Сегодня в Пскове в сквере имени 60-летия Октября состоялся последний на этой неделе пикет садоводов против завышенной кадастровой стоимости земли в Псковской области, организованной ПРОО «Комиссия по садоводствам» и Псковской областной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения.

Как сообщил председатель профсоюза Игорь Иванов, на следующей неделе публичные протестные мероприятия будут продолжены. «Мы провели пять небольших информационных пикетов с численностью до 20 человек с 4 августа по 10 августа включительно. Их целью было привлечение внимания граждан к так и не решенной проблеме завышенной кадастровой стоимости земли в Псковской области, которую власть по-прежнему предлагает решать в индивидуальном судебном порядке. Мы благодарны всем участникам пикетов, которые в разгар дачного сезона нашли возможность поддержать наши требования – и участием, и подписями под петицией об исправлении завышенной кадастровой стоимости земли. Напомню, что в процессе пикетирования идет не только сбор подписей, но и раздача текста петиции представителям садоводческих товариществ, для сбора подписей среди садоводов на местах. На следующей неделе эта работа продолжится», — сказал Игорь Иванов.

По его словам, организаторы рассчитывают получить согласование на проведение публичных акций у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади и еще в нескольких местах города. «В любом случае, в гайд-парке на «четырех углах» мы акцию в понедельник проведем, если раньше не получим согласование по Октябрьской площади», - добавил Игорь Иванов.

Напомним, что в своей петиции садоводы и все поддерживающих их граждане требуют: осуществить переоценку земель с наиболее значительными перекосами по сравнению с рыночной стоимостью – садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Псковской области в 2017 году с учетом всех особенностей развития территории (инфраструктура, транспортная доступность, качество почвы и г.д.) и земель сельскохозяйственного назначения, а также земель ИЖС в сельской местности; в случае невозможности осуществления данных действий в 2017 году, установить «налоговые каникулы» для всех (помимо относящихся к г. Пскову) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, созданных в Псковской области до 2000 года (и их правопреемников), и их членов до момента утверждения новой оценки кадастровой стоимости земель; установить ставку земельного налога в размере 0,02 и ниже для земель сельскохозяйственного назначения и земель ИЖС в сельской местности на территории всей Псковской области. Петиция будет направлена президенту РФ Владимиру Путину, председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову, губернатору Псковской области Андрею Турчаку.

Источник: Псковская Лента Новостей