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Депутат предложил определить в школах круг лиц, ответственных за жизнь и здоровье учеников

10.10.2017 20:00 ПЛН, Псков

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) считает, что в образовательных учреждениях России необходимо законодательно определить круг лиц, ответственных за жизнь и здоровье учеников, передает ТАСС.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что более 200 детей погибли в прошлом году, занимаясь физкультурой в школе. Свищев назвал приведенные цифры шокирующими.

Депутат указал, что «образовательная организация не располагает данными о состоянии здоровья обучающихся ребят, учителя в школах не подготовлены и не готовы оказывать первую помощь, поскольку не знают, с каким диагнозом учатся у него дети в классе».

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время в соответствии со статьей 28 федерального закона «Об образовании в РФ» ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несет сама образовательная организация. «Работник может быть привлечен только к дисциплинарной или в порядке регресса к имущественной ответственности по инициативе работодателя, то есть образовательной организации», - пояснил политик.

«Таким образом, законодательство в сфере образования не определяет конкретных должностных лиц, в обязанности которых входит наблюдение за здоровьем ребенка в школе. Соответственно, ребенок остается в школе без медицинского наблюдения, никто не контролирует уровень его нагрузки, ему не способны оказать первую помощь», - констатировал он, добавив, что такое положение дел недопустимо.

«Наша задача - защищать наших детей. Необходимо в срочном порядке урегулировать вопрос ответственности конкретных лиц за здоровье школьников в стенах образовательных учреждений. Это не только школы, это и другие организации, предоставляющие спортивное образование», - подчеркнул депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей



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