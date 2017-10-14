Почему важно иметь дома огнетушитель, напоминают псковичам спасатели

Общество
Врио губернатора Псковской области обсудил дополнительное взаимодействие с первым заместителем главнокомандующего войсками Нацгвардии России
Политика
Михаил Ведерников сможет привлечь ряд новых интересных субъектов в Псковскую область, считает проректор калининградского вуза
Глава администрации Калининграда о новом назначении Михаила Ведерникова: Псковскому региону очень повезло32
Опыт работы на Северном Кавказе поможет Михаилу Ведерникову добиться успехов на новом посту, уверен губернатор Ставропольского края25
Культура
Экономика
Спорт
В Псковской области проходит отбор на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере футбола2