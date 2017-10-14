Почему важно иметь дома огнетушитель, напоминают псковичам спасатели

Согласно статистике, большинство пожаров происходят в жилом секторе. Многие из них можно было предотвратить или ликвидировать в начальной стадии при помощи первичных средств пожаротушения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, для борьбы с пожаром в начальной стадии существуют различные виды ручных огнетушителей, которые позволяют эффективно бороться с огнем. Это средство противопожарной защиты на сегодняшний день является одним из самых распространенных, его основная функция состоит в ликвидации первичных очагов возгорания. Огнетушители не только позволяют в течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают возможность предотвратить стремительное распространение пламени.

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны им тушить. Выбор огнетушителя зависит от вида строения, тех веществ и материалов, которые там присутствуют. В пожарном деле применяются различные виды огнетушителей, в том числе:

-воздушно-пенные – для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более одного квадратного метра, за исключением установок, находящихся под напряжением;

-порошковые – для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт;

-углекислотные – для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Они применяются эффективно при объёмном тушении и когда для тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (музейные экспонаты, компьютерную технику, аппаратуру радиоэлектронную, архивы и т.д.). Углекислота, попадая на горящее вещество, охлаждает и производит его тушение. Она не оставляет следов, испаряясь.

Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. Приведем правила его использования:

1. сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение;

2. огнетушитель следует держать вертикально;

3. огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.

В доме, офисе и автомобиле следует иметь огнетушители, которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму. Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, предварительно научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности, призывают спасатели.

Источник: Псковская Лента Новостей