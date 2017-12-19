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Депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев: У Владимира Владимировича невероятно мягкая и теплая рука

19.12.2017 20:26 ПЛН, Псков

Фотографию с президентом Владмиром Путиным разместил на своей странице в Инстаграме депутат Государственной Думы от Псковской области, лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев. 

«У Владимира Владимировича невероятно мягкая и тёплая рука», - написал парламентарий. 

Встреча лидера страны с депутатом произошла в рамках форума ОНФ. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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