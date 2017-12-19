Депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев: У Владимира Владимировича невероятно мягкая и теплая рука

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
Фотографию с президентом Владмиром Путиным разместил на своей странице в Инстаграме депутат Государственной Думы от Псковской области, лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев.
«У Владимира Владимировича невероятно мягкая и тёплая рука», - написал парламентарий.
Встреча лидера страны с депутатом произошла в рамках форума ОНФ.
У Владимира Владимировича невероятно мягкая и тёплая рука. #онф #форумдействийонф
Публикация от Александр Васильев (@dorogipskova)
Источник: Псковская Лента Новостей