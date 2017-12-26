Выход населения и выезд автотранспорта на лед озер в Псковской области запрещен

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С 26 декабря в Псковской области запрещен выход населения и выезд автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора области, заместитель председателя комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Кузнецов.
Меры предосторожности вводятся в регионе в связи с понижением температуры воздуха и начавшимся активным процессом становления льда на водоемах с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.
В Гдовском, Печорском и Псковском районах будет установлен местный уровень реагирования, связанный с данным запретом, и организована работа оперативных подвижных групп по контролю за соблюдением порядка выхода людей и выезда транспорта на лед озер.
В населенных пунктах, расположенных неподалеку от данных водоемом, разместятся для работы по контролю за ситуацией временные посты УГИБДД Управления МВД России по Псковской области, сотрудники полиции также будут взаимодействовать с Главным управлением МЧС России по Псковской области. Кроме того, планируется проведение рейдов с целью недопущения проезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.
На территории региона также будет ограничен доступ рыбаков-любителей в пограничную зону озер.
Источник: Псковская Лента Новостей