Валентина Валиуллина о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 по Псковской области

На сайте Псковстата были опубликованы предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Псковской области. Прокомментировать основные данные мы попросили руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентину Валиуллину.

- Валентина Геннадьевна, какую информацию дали нам результаты сельскохозяйственной переписи?

- Результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 показали, какими трудовыми и земельными ресурсами располагала Псковская область по состоянию на 1 июля 2016 года, сколько посевных площадей занято сельскохозяйственными культурами, многолетними насаждениями и какова их структура. Собраны данные о поголовье сельскохозяйственных животных, реализации сельскохозяйственной продукции, производственной инфраструктуре, технических средствах и технологиях, применяемых сельхозпроизводителями, условиях ведения сельскохозяйственной деятельности. Поскольку это вторая в истории современной России сельскохозяйственная перепись, мы имеем возможность сопоставить ее итоги с итогами первой Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проводившейся в 2006 году, и охарактеризовать не только текущее состояние сельского хозяйства, но и динамику в отрасли за последние десять лет.

- Давайте начнем с характеристики объектов переписи. Что изменилось за последние десять лет?

- На момент проведения переписи - на 1 июля 2016 года в Псковской области зафиксировано: 286 сельскохозяйственных организаций, 531 крестьянское (фермерское) хозяйство, 98 индивидуальных предпринимателей, 258 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и 564 некоммерческих объединения граждан (садоводческих, огороднических и дачных).

По сравнению с 2006 годом число сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей уменьшилось почти в 2 раза. Это обусловлено ликвидацией и укрупнением предприятий, а также изменением ценза для учета подсобных производств несельскохозяйственных организаций.

Несмотря на то, что число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, попавших под наблюдение переписи уменьшилось, доля хозяйств этой категории, не осуществляющих сельхоздеятельность, сократилась с 83% до 58%. Возросло число не осуществляющих сельхоздеятельность сельскохозяйственных организаций - с 32% в 2006 году до 34% в 2016 году, число личных подсобных хозяйств, не осуществляющих сельхоздеятельность, возросло с 32% до 41%.

- Какие изменения произошли в структуре посевных площадей по выращиваемым культурам?

- В структуре посевных площадей, по сравнению с данными переписи 2006 года, возросла доля посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами (с 10,5% до 20,4%), техническими культурами (с 0,3% до 0,9%), сократилась доля посевных площадей, занятых кормовыми культурами (с 84,5% до 74,5%). Незначительно сократилась доля посевных площадей, занятых картофелем (с 3,9% до 3,6%), овощными и бахчевыми культурами (с 0,8% до 0,7%).

Особенно заметны изменения структуры посевных площадей в разрезе категорий хозяйств, когда мы рассматриваем конкретные виды сельхозкультур. Так, в 2016 году, по сравнению с 2006 годом, удельный вес сельхозорганизаций в посевах технических культур увеличился с 90,7% до 99,7%, в посевах зерновых и зернобобовых культур увеличился незначительно с 93,6% до 93,8%, сократился -в посевах кормовых с 98% до 90%, овощных и бахчевых культур с 6% до 2%.

Основным производителем картофеля и овощных и бахчевых культур по-прежнему остаются хозяйства населения (личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан и некоммерческие объединения граждан). Однако, в структуре посевных площадей картофеля доля хозяйств населения сократилась с 90% в 2006 году до 78% в 2016 году, овощных и бахчевых культур, соответственно, с 91% до 86%.

- Что зафиксировала перепись в животноводческой отрасли?

- За прошедшее десятилетие мы наблюдаем рост поголовья в таких животноводческих областях, как свиноводство и птицеводство. По росту поголовья птицы Псковская область обогнала российский показатель - у нас рост составил 46% (в России – 43%). Прирост поголовья свиней у нас вообще рекордный: по сравнению с 2006 годом численность выросла более, чем в 10 раз (в России - на 36%).При этом почти все поголовье свиней и около 78% птицы по данным переписи сосредоточено в сельхозорганизациях.

Поголовье крупного рогатого скота (КРС), а также овец и коз за межпереписной период сократилось на 44%. При этом нужно отметить, что в прошедшем десятилетии в регионе началось разведение КРС мясных пород (в 2006 году его не было). Сейчас в области насчитывается около 2 тысяч голов КРС мясного направления.

По видам птицы в хозяйствах всех категорий подавляющее большинство составляют куры: их удельный вес от общего числа птицы по сравнению с 2006 годом не изменился и составил 97%. В незначительном количестве в хозяйствах содержатся гуси, утки, индейки, цесарки, перепелки, фазаны, страусы.

- Как в области обстоят дела с обеспеченностью сельскохозяйственной техникой?

- Обеспеченность сельскохозяйственной техникой, как в сельскохозяйственных организациях (за исключением тракторов), так и в крестьянских (фермерских) хозяйствах за десятилетие сократилась. Число тракторов на 1000 гектаров пашни в крестьянских и фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей уменьшилось с 48 до 19 единиц. Количество зерноуборочных комбайнов на 1000 гектаров посевов зерновых культур у сельхозорганизаций уменьшилось с 16 до 4 единиц, у КФХ и ИП – с 35 до 13 единиц. Снизилась также обеспеченность картофелеуборочными комбайнами на 1000 гектаров посадок картофеля. В результате выросла нагрузка на 1 трактор и на 1 комбайн.

- При подготовке к переписи мы говорили, что только во время этого исследования можно получить информацию о трудовых ресурсах, узнать половозрастной состав работников сельского хозяйства, получить данные об их образовании. Что мы в результате имеем?

- Перепись зафиксировала в сельхозорганизациях сокращение в 2 раза численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. Количество занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, наоборот, выросло в 2,5 раза.

В гендерном аспекте среди постоянных работников сельскохозяйственных организаций Псковской области 54% составляют мужчины, женщины - 46%, в целом по России, соответственно, 62% и 38%.

Если говорить о возрастном составе постоянных работников сельхозорганизаций, занятых в сельскохозяйственном производстве, то наиболее многочисленная группа у мужчин в возрасте 30-59 лет (80% от общей численности работающих в сельхозорганизациях мужчин), у женщин в возрасте 30-54 лет (75,4%). В 2016 году по сравнению с 2006 годом среди работающих в сельскохозяйственных организациях увеличился удельный вес лиц старше трудоспособного возраста с 4,1% до 7,7%, доля работающей молодежи до 29 лет изменилась незначительно и составила 14,3%.

Перепись - это единственный источник, который позволяет получить информацию о таком важном показателе, как уровень образования руководителей сельхозорганизаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Перепись показала, что уровень образования руководящих кадров, как сельхозпредприятий, так и фермерских хозяйств растет. Лиц с высшим образованием среди руководителей в сельхозорганизациях Псковской области 72% (в 2006 году – 57%), а у фермеров только 40% (в 2006 году – 33%).

При общем росте удельного веса постоянных работников сельхозорганизаций с высшим сельскохозяйственным образованием (с 4,6% до 5,5%), удельный вес руководителей с высшим сельскохозяйственным образованием практически не изменился и составил 42%.

В отношении среднего специального образования тенденция иная: при общем сокращении в сельскохозяйственных организациях удельного веса постоянных работников со средним специальным сельскохозяйственным образованием с 15% до 9%, удельный вес числа руководителей со средним специальным сельскохозяйственным образованием вырос с 15% в 2006 году до 17% в 2016 году.

- Когда и где можно будет познакомиться с окончательными итогами переписи?

- Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 6 томах будут публиковаться поэтапно, в течение 2018 года. Публикационные таблицы будут размещены на официальном сайте «Псковстата» в разделе «Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Итоги». Работа по проверке и уточнению итогов переписи продолжается и сейчас. Мы очень тщательно все проверяем и надеемся, что окончательные итоги сильно не изменятся.

Источник: Псковская Лента Новостей