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Дождь с мокрым снегом возможен завтра в Псковской области

29.12.2017 17:59 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: -1…+4 градуса С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч).  Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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