Общество

Ученые рассказали, как победить старость

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса заявили, что простых упражнений и небольшой физической нагрузки будет достаточно, чтобы привести в порядок один из самых подверженных износу внутренних органов - сердце. Совместно с коллегами из Института физиологии упражнений и окружающей среды (IEEM) учёные разработали ряд физических упражнений, с помощью которых удастся не только поддержать нормальную активность сердца, но и поддерживать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы в целом, пишет Лайф.

Ключевой в схеме является работа с органами дыхания - недельный курс занятий включает в себя интенсивный 30-минутный сеанс дыхательной гимнастики, в ходе которого частота сердечных сокращений достигает 95 процентов пиковой скорости в течение 4 минут, с последующим 3-минутным отдыхом. Упражнение выполняют в четыре подхода.

Пожилые люди, принимавшие участие в двухлетнем исследовании, продемонстрировали наилучшие показатели физической активности и здоровья сердечно-сосудистой системы - станки «насоса» для крови стали эластичнее почти на 30%, а люди старше 65 лет в 75% случаев перестали фиксировать скачки резкого повышения давления.