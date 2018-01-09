Общество

Глава Пскова поздравил двух учителей школы №12 с юбилеем

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил сегодня, 9 января, с 90-летним юбилеем учителя физической культуры средней общеобразовательной школы №12 имени Героя России А.Ю.Ширяева Нину Григорьеву и с 50-летием учителя обществознания и истории Татьяну Парконен.

Глава города поблагодарил педагогов за большой вклад в развитие образования Пскова, непревзойденный показатель любви к своему профессиональному делу и огромный пример всему педагогическому коллективу. Особые слова благодарности Иван Цецерский выразил учителю физической культуры, которая 49 лет своей жизни отдала системе образования школы №12.

«Ваша многолетняя и добросовестная педагогическая деятельность, посвященная спортивному развитию детей нашего города, снискала уважение и заслуженный авторитет среди коллег и учащихся. Своим упорством и мастерством вы добились выдающихся результатов», - поздравил юбиляров глава муниципалитета, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа, сил, энергии, благополучия, долгих лет жизни и вручил Приветственные адреса и памятные сувениры.

Также к поздравлениям присоединился директор школы Виктор Аксенов. Он выразил уверенность в том, что профессиональные знания, жизненный опыт и энергия юбиляров, которыми они делятся с коллегами и молодыми учителями, будут и впредь способствовать плодотворным преобразованиям в образовательной сфере.

Депутат Псковской городской Думы, выпускник школы №12 Дмитрий Михайлов выразил глубокое уважение и восхищение педагогам: «Своей работой вы закладываете основы мировоззрения для многих поколений и отдаёте себя без остатка другим».

Кроме того, добрые пожелания в адрес виновников торжества прозвучали от коллег, выпускников, родителей учеников.

Добавим, Нина Григорьева работает в средней общеобразовательной школе №12 с 1969 года учителем физической культуры. Имеет высшую квалификационную категорию. Награждена значком «Отличник просвещения УССР» в 1957, 1981, 1983, 2001 годах, медалью «Ветеран труда». В 2003 году награждена медалью за большие заслуги в обучении и воспитании учащихся «В память 1100-летия первого упоминания г. Пскова в летописи».

Татьяна Парконен в 1985 году окончила среднюю общеобразовательную школу №12, а в 1992 году устроилась в родную школу учителем истории и обществознания. Руководит школьным методическим объединением учителей истории и обществознания, регулярно выступает на методических и педагогических советах. Является руководителем школьного музея. В 2010 году присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».