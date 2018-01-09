Общество

Центробанк встревожен активизацией финансовых аферистов

Центральный банк встревожен активизацией финансовых мошенников, прикрывающихся его именем, пишет «Российская газета». Их целевая аудитория - граждане, ставшие жертвами финансовых пирамид, псевдопсихологов и экстрасенсов, продавцов псевдомедицинских товаров, приборов и биодобавок. Аферисты обещают вернуть компенсации в будущем, но заплатить за «возврат» просят немедленно.

Случается, что деятельность преступников давно пресечена правоохранительными органами - а составленные ими базы данных об обманутых гражданах продолжают гулять в Интернете. И другие мошенники берут их на вооружение.

Они звонят доверчивым людям по телефону, представляются сотрудниками Банка России и обещают выплатить компенсацию за потерянные когда-то деньги. Но чтобы получить ее, якобы нужно заплатить комиссионный сбор или подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег. Кроме того, мошенники требуют представить паспортные данные и банковские реквизиты.

Способы оплаты обычно предлагаются такие: переводы средств через платежные системы или системы переводов, перечисление средств на счета каких-либо организаций или лиц. Некоторые успевают перечислить мошенникам крупные суммы, прежде чем им придет в голову обратиться в Банк России с вопросом об обещанной компенсации.

Один из распространенных способов обмана - ложные смс-сообщения. Например, человек получает смс-сообщение о блокировке банковской карты клиента и предложение перезвонить по указанному телефону, чтобы разблокировать ее.

Текст сообщения примерно такой: «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону: +7ХХХХХХХХХХ. ЦБ РФ». Варианты подписи: «Служба безопасности ЦБ», Centrobank или другой, где упоминается Банк России.

Позвонив по указанному номеру, человек попадает не в Банк России, а прямиком к мошенникам, которые убеждают его в том, что в системе произошел серьезный сбой, предлагают подойти к ближайшему банкомату и произвести операции, которые ему укажут, или сообщить данные своей карты, чтобы ее можно было разблокировать.

Иногда мошенники от имени Банка России предлагают доверчивым гражданам оплатить услуги по перечислению им различных денежных выплат и компенсаций, якобы одобренных на государственном уровне. Если человек выполняет эти указания, мошенники получают доступ к его банковскому счету, и с его карты списываются денежные средства.

Еще одна схема - направление уведомлений о выплатах и компенсациях в письменном виде с использованием поддельных документов с отдельными реквизитами Банка России.

Банк России указывает, что он не работает напрямую с физлицами, не блокирует их карты и не выплачивает компенсации. Единственная возможность получить смс-сообщение от Банка России - направить обращение в его интернет-приемную через сайт cbr.ru.

Если при заполнении электронной формы жалобы гражданин указал номер своего мобильного телефона, ему впоследствии может прийти смс-уведомление с короткого номера 3434 с просьбой оценить качество и полноту предоставленного Банком России ответа по шкале от 1 до 5.