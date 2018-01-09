Общество

Псковский Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам качества продуктов питания

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит тематическую «горячую линию» по вопросам качества продуктов питания и срокам годности. Специалисты Управления дадут ответы и рекомендации на интересующие вопросы, проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям их хранения и сроках реализации, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, до 15 января 2018 года каждый желающий может получить бесплатную консультацию по телефону «горячей линии»:

(8112) 662820 в выходные и праздничные дни; (8112) 662069 - в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (с понедельника по четверг), с 10.00 до 16.45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

В целях оперативного реагирования специалистов Управления по фактам обнаружения некачественных продуктов питания жителей региона просят направлять обращения на сайт Управления Роспотребнадзора по Псковской области по электронному адресу: upr@60.rospotrebnadzor.ru или на бумажном носителе по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, 21-а, с указанием наименования пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией по фальсифицированной и некачественной пищевой продукции граждане могут ознакомиться на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП) по электронному адресу: www.zpp.rospotrebnadzor.ru.