Общество

Более 100 единиц новых образцов военной техники и вооружения получит ЗВО в 2018 году

В 2018 году в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) запланирована поставка более 100 единиц новейшего вооружения и военной техники (ВВТ), сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В частности, в новом году артиллерийские части ожидают поступление более 40 единиц гаубиц «Мста-СМ», которые предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления, фортификационных сооружений и для препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Также запланировано поступление двенадцати самоходных гаубиц «Мста-С», более десяти противотанковых ракетных комплексов «Штурм» со сверхзвуковой ракетой «Кокон» и двенадцать 120-мм минометных комплексов «Сани». Кроме того, в мотострелковые части поступит более сорока единиц модернизированных бронетранспортеров БМП-2.

В результате плановой поставки вооружения в 2017 году доля современного и нового ВВТ в Западном военном округе составила более 50%. А вот танковая армия ЗВО обеспечена новыми танками на 100%.