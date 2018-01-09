Общество

Цирковых животных из Латвии не смогли провезти через границу в Псковской области

В период новогодних праздников через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, физическими лицами перемещено более 1000 животных. Кошки и собаки прошли ветеринарный контроль регионального Управления Россельхознадзора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в многостороннем автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Бурачки» инспекторы Управления запретили ввоз в Россию из Латвии 10 собак и 12 кошек. Животные направлялись в цирк города Москвы.

В ходе ветеринарного контроля специалисты выявили ряд нарушений: отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз животных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, предоставление недостоверной информации о карантинировании.

В результате проведенных мероприятий выдана декларация о возврате груза, животные вернутся на территорию Латвии.