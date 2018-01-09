Общество

Патрон, стреляную гильзу и медикаменты пытались незаконно провезти через псковскую границу

В международном пункте пропуска «Куничина Гора» с начала недели были пресечены три попытки незаконного провоза через границу оружия, боеприпасов и медикаментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили вп ресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Два случая из трех произошли в один и тот же день с незначительной разницей во времени.

Вечером 9 января пограничники совместно со специалистами Псковской таможни сначала выявили патрон и стреляную гильзу в салоне легкового автомобиля, а спустя час в другой машине ими были обнаружены три упаковки с медикаментами, примерная оценочная стоимость которых составляет около 250 000 рублей.

В обоих случаях водители, граждане Германии и Эстонии, следовавшие на въезд в Российскую Федерацию, невнимательно отнеслись к требованиям российского законодательства, что значительно усложнило процедуру прохождения ими пограничного и таможенного контроля.

Выявленные предметы изъяты и переданы представителям таможни для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.