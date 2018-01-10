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Псковский ипподром принял в дар 5 лошадей для дальнейшего казачьего патрулирования города

Псковский ипподром принял в дар 5 голов лошадей: жеребца, трех кобыл и жеребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на ипподроме, все животные - помесь тракененской и русской рысистой пород гнедой масти. Сейчас лошади проходят карантинные мероприятия.

«Коллектив ипподрома благодарит Начальника государственного Управления ветеринарии Псковской области Баданину Веру Николаевну за оперативное решение вопроса о выдаче разрешения на перевозку лошадей и организацию проведения карантинных мероприятий на ипподроме», - отметили конники.

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«По окончании карантинных мероприятий лошадей будут выезжать опытные берейторы по различным конно-спортивным направлениям: выездка, конкур, иппотерапия, а также для участия в патрулировании парковых зон города под седлом казачьих разъездов», - заключили на ипподроме.