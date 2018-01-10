Общество

В туристическом центре Пскова не горят 42 фонаря. ФОТО

В туристическом центре Пскова не горят 42 фонаря, выяснил псковский общественник Юрий Стрекаловский. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Фото Юрия Стрекаловского

«Самый центр. Две небольшие улицы (Ленина и Пушкина); и на фото только половина каждой из них. 42 фонаря не горят», - сообщил он.

Юрий Стрекаловский обратил внимание на проблему представителя гордумы и модератора группы «Контроль.Псков» в Фейсбуке Анны Удовенко. «Спасибо за фотофиксацию. Информацию на контроль передала коллегам. Надеюсь, что специалисты проверят и устранят неисправности», - отреагировала она.