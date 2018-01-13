Общество

Процесс становления льда в Псковской области только начинается, предупреждают в МЧС

Процесс становления льда в Псковской области только начинается, предупреждают жителей региона в областном МЧС.

Известно, что вода превращается в лед при температуре 0°С. На текучих водоемах этому переходу из жидкого состояния в твердое мешает скорость течения. Поэтому ледообразование для подавляющего большинства рек в нашей полосе начинается после установления устойчивых отрицательных температур воздуха. Прежде коркой льда покрываются озёра, где нет течения. В первые морозные дни именно эти водные объекты становятся самыми опасными местами, отмечается на сайте ГУ МЧС России по Псковсой области.

Минусовая температура на территории Псковской области держится несколько дней, поэтому прозрачным панцирем начали покрываться и поверхности рек. Однако образующийся ледовый покров чрезвычайно тонкий и ломкий! Рыболовный азарт зачастую притупляет чувство осторожности, и люди, рискуя жизнью, выходят на лёд, толщина которого не превышает 5-7 сантиметров. Это может привести к провалам и гибели. В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает об опасностях, которые таит в себе тонкий лед.

Мы хотим предостеречь нетерпеливых любителей зимней рыбалки от выхода на лёд в первые дни ледостава. В это время молодой ледяной покров имеет разное строение и обладает различной грузоподъемной способностью. Можно наблюдать на одном и том же водоёме чередование участков прозрачно-черного льда с молочно-мутным. В одном случае лёд успешно выдерживает вес взрослого человека, а в другом может неожиданно проломиться.

Нарастание толщины льда начинается после того как весь водоём скроется под ледяным покровом. Скорость нарастания зависит главным образом от температуры воздуха и наличия снега. Во время ледостава вода имеет более высокую температуру, чем воздух. При этом, наличие снега на льду препятствует теплообмену воды с воздухом, а, следовательно, замедляет рост ледяного покрова.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. Лед толщиной 7-8 сантиметров выдерживает нагрузку одного человека, 10 сантиметров – двух рядом стоящих, 14 сантиметров – семерых. При этом люди должны идти на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Однако и все это не может дать полной гарантии безопасности – на реках с сильным течением лёд может быть подмыт снизу.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – в два раза слабее; а серого, матово-белого или с желтоватым оттенком – такого нужно опасаться втройне – самый ненадежный. Кроме того, опасным является лёд: ноздреватый и пористый – он обрушивается без предупреждающего потрескивания; а также покрытый снегом. Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоёмы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; а также в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Категорически запрещается выезжать на лед на любом транспорте – слишком часто это приводит к трагическим последствиям.

Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. Поэтому помните: злоупотребление спиртным и безопасная рыбная ловля несовместимы.

Особое внимание следует уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки тонкого льда. Поэтому обращаемся ко всем родителям: проведите беседы со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на лед.

Для предупреждения рыбаков и профилактики опасных ситуаций на водоемах в выходные дни организована работа временных постов в населенных пунктах Неёлово и Солоново Псковского района.

«Не выходите на лед водоемов. Процесс становления ледяного покрова только начинается», - заключили в МЧС.