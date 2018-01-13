Общество

Михаил Ведерников провел первую неформальную встречу с журналистским сообществом Псковской области

В День российской печати временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел первую неформальную встречу с представителями журналистского сообщества региона. Участники встречи обсудили актуальные вопросы региональной журналистики и перспективы развития местных СМИ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостейв пресс-службе областной администрации, в ходе встречи один из руководителей регионального издания обозначил необходимость создания в регионе постоянной площадки для профессионального общения представителей СМИ. Михаил Ведерников, в свою очередь, заметил, что такой площадкой может стать форум СМИ, который планируется провести в регионе уже в этом году.

«В Псковской области ежегодно должен проходить форум СМИ для общения, для решения проблем рядовых журналистов, наших редакций, наших СМИ и так далее. Предлагаю на этом форуме разыгрывать гранты. Жюри, я считаю, журналисты тоже должны сами определить. Предлагайте, как хотите, когда хотите, какой хотите, такой форум и сделаем. Давайте создавать оргкомитет», - сказал врио главы региона.

Один из вопросов, который был задан врио губернатора, касался его отношения к критике в СМИ. Михаил Ведерников отметил, что критика должна быть конструктивной, тогда она является двигателем прогресса. «Журналистика вообще должна быть полезной. Когда ты пишешь о том, что плохо, в надежде на то, что власть тебя услышит, люди увидят, и станет лучше, я считаю, что это хорошо», - сказал он.

Во время пресс-чая представители СМИ подняли более десятка актуальных вопросов: о подготовке журналистских кадров, поддержке молодых специалистов, о зарплатах и другие. Временами общение выходило за рамки основной темы.

В заключение участники договорились проводить аналогичные встречи хотя бы раз в квартал. «Власть только тогда будет эффективной, когда она будет получать честную, объективную обратную связь о тех действиях, которые она сделала», - подчеркул Михаил Ведерников.

Кроме того, врио губернатора вручил благодарственные письма коллективам семи изданий, которым исполнилось 100 лет.

Напомним, пресс - чай состоялся в субботу, 13 января, в Островском районе. В мероприятии приняли участие более 40 представителей региональных и муниципальных средств массовой информации.