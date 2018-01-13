Общество

Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за продолжающейся эпидемии кори в Европе и на Украине

Роспотребнадзор предупреждает об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в Европе и на Украине, об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства со ссылкой на информацию Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

«За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на Украине за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. «Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской областях (416 случаев). При этом в Одесской области зарегистрировано пять летальных исходов от этой инфекции, в том числе три - среди детей», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство усиливает санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ и «обращает внимание граждан на вышеизложенную информацию для учета при планировании поездок».