Общество

Несовершеннолетняя великолучанка, пропавшая неделю назад, сама вернулась домой

Розыск несовершеннолетней жительницы Великолукского района, пропавшей неделю назад, прекращен - ее местонахождение установлено. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что 9 января из дома в деревне Никулино Великолукского района ушла Кириллова Алина Сергеевна, 2003 года рождения, и местонахождение ее оставалось неизвестным.

По имеющимся данным, вчера, 15 января, разыскиваемая вернулась домой. По словам девушки, она находилась у подруги.

Полиция выражает благодарность всем гражданам и представителям СМИ, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске Алины Кирилловой.