Общество

Более 4,5 тысяч жителей Пскова и Псковского района выбрали способ доставки пенсии через интернет

В соответствии с законодательством выплата пенсии, включая ее доставку, производится за текущий месяц. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ ее доставки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, доставка пенсии по желанию пенсионера может осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком).

Пенсионер может в любой момент изменить свое решение и выбрать другую организацию, доставляющую пенсию. Причем сделать это можно даже не посещая Пенсионный фонд.

Самый простой способ – подать электронное заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг. Такой возможностью в 2017 году воспользовались 4924 жителя города Пскова и Псковского района.

Также сменить способ доставки пенсии можно и в многофункциональном центре госуслуг по адресу Псков, ул. Белинского 77а.

Добавим, что на сегодняшний день из 80,5 тысяч пенсионеров, проживающих в городе Пскове и Псковском районе, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР получают через отделения почтовой связи 28%, а через кредитные учреждения - 72%.

По всем вопросам специалисты Управления Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе готовы проконсультировать граждан по телефонам «Горячей линии»: 56-60-95, 53-01-20, 66-52-91, а также в группе ВКонтакте http://vk.com/pfr_upfr_pskov