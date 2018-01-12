Общество

В Великих Луках воспитанники воскресной школы «Ковчег» устроили рождественский концерт для детей, оставшихся без попечения родителей

Воспитанники воскресной школы «Ковчег» Центра духовного образования Великолукской епархии поздравили с Рождеством Христовым подопечных Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, перед началом концерта директор воскресной школы Жанна Рахманова поздравила всех с Рождеством, напомнила о том, как явился в мир Спаситель, а также рассказала о традициях празднования в дни Святок, о детском празднике чуда и радости.

«Святки - это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господня и в эти святые дни люди особенно радуются и делятся этой радостью с другими, вот и мы с воспитанниками воскресной школы решили устроить Рождественский концерт для ребят из детского дома», - отметила Жанна Рахманова.

Открыл концерт торжественно спетый праздничный кондак Рождества Христова. Воспитанники воскресной школы прочитали стихотворения русских авторов, посвященные Рождеству, исполнили вокальные музыкальные и инструментальные произведения.

Кроме того, ребята представили спектакль «Вифлеемская ночь», повествующий о добре, неизменно возвращающемся к его совершителю. В основу сюжета положена известная евангельская притча о том, как у Девы Марии родился Сын Божий - Иисус Христос.

На празднике присутствовало более 60 воспитанников Центра. В заключение всем школьникам были вручены сладкие подарки, фрукты и книги о Рождестве.