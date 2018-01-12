Общество

В Псковской области созданы рабочие группы по вопросу достоверности учета избирателей в преддверии президентских выборов

В Псковской области созданы рабочие группы по вопросу достоверности учета избирателей в преддверии президентских выборов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе совещания по вопросу обеспечения координации деятельности избирательных комиссий, органов госвласти и местного самоуправления на территории Псковской области, связанных с подготовкой и проведением выборов президента РФ, сообщил заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.

Открывая мероприятие, он напомнил, что стартовала избирательная кампания по выборам президента РФ. Совещание посвящено, прежде всего, вопросу достоверности учета списков избирателей. По словам Николая Цветкова, в адрес врио губернатора Михаила Ведерников поступило письмо председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о необходимости проведения таких совещаний до 1 февраля.

На территории Псковской области созданы соответствующие рабочие группы по достоверности учета избирателей. На областном уровне их возглавляет врио губернатора Михаил Ведерников, на муниципальных - главы районов и городских округов.