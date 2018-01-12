Согласованы даты проведения Ганзейских дней – с 27 по 30 июня

Члены регионального организационного комитета по подготовке и проведению
Открывая совещание, врио губернатора подчеркнул, что это масштабное мероприятие имеет особое значение не только для нашего региона, но и для всей страны. «Я надеюсь, что с его помощью мы сможем продемонстрировать растущий туристический, инвестиционный и культурный потенциал региона и содействовать в продвижении города и области на международной площадке как уникального древнерусского приграничного города, открытого к сотрудничеству», — сказал Михаил Ведерников.
В рамках заседания члены оргкомитета обсудили ход подготовительных работ по сферам. О работе по созданию обеспечивающей инфраструктуры в рамках
Вера Емельянова также доложила, что Администрация региона подала заявку в Министерство труда и социальной защиты РФ на выделение дополнительных 30 миллионов рублей для создания доступной среды на основных фестивальных площадках. Этот вопрос находится в проработке, но на сегодняшний день уже подписано соглашение с Минтрудом на выделение 24 миллионов рублей для создания доступной среды на социальных объектах. Что касается реконструкции стадиона «Машиностроитель», то, по словам докладчика, проект получил заключение Госэкспертизы Псковской области и теперь должен пройти федеральную экспертизу.
Нерешенным пока остается вопрос финансирования реставрации ансамбля Псковского кремля и комплекса крепостных сооружений Окольного города. Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой и другим ответственным руководителям проработать вопрос с Министерством культуры РФ по неотложному выделению средств на эти цели.
Также участники заседания организационного комитета согласовали основу официального логотипа праздника. На нем изображены храм Святой Троицы, русская ладья и волны, а рядом слоган: «Путь навстречу».
По предварительной оценке, в дни Ганзы Псков посетят более 500 тысяч человек — представители более 180 городов из 16 стран.