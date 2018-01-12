Общество

Согласованы даты проведения Ганзейских дней – с 27 по 30 июня

Члены регионального организационного комитета по подготовке и проведению 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года в Пскове согласовали дату проведения мероприятия — с 27 по 30 июня. Такое решение было принято во вторник, 16 января, на очередном заседании под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Открывая совещание, врио губернатора подчеркнул, что это масштабное мероприятие имеет особое значение не только для нашего региона, но и для всей страны. «Я надеюсь, что с его помощью мы сможем продемонстрировать растущий туристический, инвестиционный и культурный потенциал региона и содействовать в продвижении города и области на международной площадке как уникального древнерусского приграничного города, открытого к сотрудничеству», — сказал Михаил Ведерников.

В рамках заседания члены оргкомитета обсудили ход подготовительных работ по сферам. О работе по созданию обеспечивающей инфраструктуры в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она напомнила, что сейчас работы идут на улице Свердлова и прилегающей парковой зоне, улицах Советской, Воеводы Шуйского и Профсоюзной, и их планируется завершить до конца этого года.

Вера Емельянова также доложила, что Администрация региона подала заявку в Министерство труда и социальной защиты РФ на выделение дополнительных 30 миллионов рублей для создания доступной среды на основных фестивальных площадках. Этот вопрос находится в проработке, но на сегодняшний день уже подписано соглашение с Минтрудом на выделение 24 миллионов рублей для создания доступной среды на социальных объектах. Что касается реконструкции стадиона «Машиностроитель», то, по словам докладчика, проект получил заключение Госэкспертизы Псковской области и теперь должен пройти федеральную экспертизу.

Нерешенным пока остается вопрос финансирования реставрации ансамбля Псковского кремля и комплекса крепостных сооружений Окольного города. Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой и другим ответственным руководителям проработать вопрос с Министерством культуры РФ по неотложному выделению средств на эти цели.

Также участники заседания организационного комитета согласовали основу официального логотипа праздника. На нем изображены храм Святой Троицы, русская ладья и волны, а рядом слоган: «Путь навстречу».

По предварительной оценке, в дни Ганзы Псков посетят более 500 тысяч человек — представители более 180 городов из 16 стран.