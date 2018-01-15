Общество

В военно-патриотической игре, посвященной 75-ой годовщине освобождения Великих Лук, поучаствовали юнармейцы

Вчера, 17 января, в Великих Луках прошла открытая военно-патриотическая игра «Юнармия - Великие Луки-2018», посвященная 75-ой годовщине освобождения города Великие Луки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в игре приняли участие команды юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов образовательных учреждений города и района. Команды в составе шести человек должны были пройти станции и доставить ящик с патронами на финиш.



«Сегодня у нас подготовлено 9 этапов они носят военизированный характер. Такие как мышеловка, переправа, стрельба из оружия, метание гранаты, оказания первой помощи. Основная задача сегодня у команды из шести человек доставить ящик с боеприпасами на финиш», - пояснил главный судья соревнований Алексей Аввакуменков.

Многие команды больше всего боялись преодолеть заминированный условными снарядами снежный участник. Здесь все зависело от действий командира отряда.



По итогам состязаний в младшей возрастной группе первое и второе место заняли команды лицея №10, а третье - команда школы №5 города Невеля. В старшей возрастной группе - первое место у лицея №11, второе место у Переслегинской гимназии и третье - у Великолукского механико-технологического колледжа.