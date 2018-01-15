Госинспекция труда напоминает псковичам условия подачи электронных обращений

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает гражданам, что обращения и заявления, направленные в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
Направить в Государственную инспекцию труда в Псковской области заявление в электронном виде можно:
- на официальном сайте ГИТ в разделе «Написать письмо в государственную инспекцию труда»,
- на портале Онлайнинспекция.рф в разделе «Сообщить о проблеме»,
- на сайте Роструда в разделе «Общественная приемная»,
- через портал «Госуслуги» в разделе «Консультация по трудовому праву».