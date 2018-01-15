Общество

Госинспекция труда напоминает псковичам условия подачи электронных обращений

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает гражданам, что обращения и заявления, направленные в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Направить в Государственную инспекцию труда в Псковской области заявление в электронном виде можно:

- на официальном сайте ГИТ в разделе «Написать письмо в государственную инспекцию труда»,

- на портале Онлайнинспекция.рф в разделе «Сообщить о проблеме»,

- на сайте Роструда в разделе «Общественная приемная»,

- через портал «Госуслуги» в разделе «Консультация по трудовому праву».