Общество

Великолучанам напоминают график работы общественной приемной по правам ребенка

Администрация Великолукского доводит до сведения граждан график работы общественной приемной по правам ребенка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, приемная работает вторую и четвертую среду каждого месяца с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Великие Луки, проспект Гагарина, дом 6, администрация Великолукского района, кабинет 14.



Прием ведет общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области по Великолукскому району Мария Александровна Фирсанова.