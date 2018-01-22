Общество

В адрес главы администрации Новоуситовской волости внесено представление из-за отсутствия уличного освещения

Прокуратура Палкинского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о местном самоуправлении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в д. Лисихино Палкинского района Псковской области отсутствует уличное освещение в ночное время.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом относится к вопросам местного значения.

Согласно пункту 19 части 1 статьи 14 названного закона к вопросам местного значения поселения относится и организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц.

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации сельского поселения «Новоуситовская волость» внесено представление с требованием назамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.