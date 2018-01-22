Общество

Волонтеры Псковского Красного Креста подвели итоги первых месяцев реализации нового проекта

В Псковском Красном Кресте подвели итоги первых месяцев реализации проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма», который реализуется с декабря прошлого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, одним из направлений деятельности проекта является участие пожилых людей в волонтерской работе, которая направлена прежде всего на самореализацию старшего поколения и оказание посильной помощи нуждающимся ровесникам.

О результатах первых полутора месяцев волонтерской работы шла речь на собрании добровольцев в Красном Кресте. Волонтеры «серебряного» возраста активно включились в работу проекта. Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам волонтеры дежурят на «Телефоне общения», обзванивая и принимая звонки пожилых псковичей, которые нуждаются в какой – либо помощи или хотят просто пообщаться. Активно и с удовольствием геронтоволонтеры навещают маломобильных пенсионеров, чтобы поддержать их.

На встрече кроме обсуждения уже налаженной работы активисты проекта рассмотрели варианты участия в работе Бюро добрых услуг и возможности взятия под постоянную волонтерскую «опеку» одиноких маломобильных пожилых людей. Активная позиция, ответственность и неравнодушное отношение к проблемам других людей делают волонтеров старшего поколения уникальными добровольцами, на поддержку которых можно рассчитывать в любой ситуации.

Напомним, что встреча волонтеров прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.