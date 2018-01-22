Общество

Анонимное обращение не может быть основанием для проверки, напоминает псковичам трудовая инспекция

Анонимное обращение не может быть основанием для проверки трудовой инспекции, напоминает Государственная инспекция труда в Псковской области. Как напомнили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, федеральным законом № 59 установлены требования к письменному обращению: гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного государственного органа, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При рассмотрении обращения государственным органом гражданин имеет право:

- представлять дополнительные документы и материалы в том числе в электронной форме;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

В соответствии с частью 3 статьи 10 федерального закона от 26.12.2008 № 294 обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора) не могут служить основанием для проверки.