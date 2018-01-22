Общество

Вопросы патриотического воспитания и поддержки ветеранов обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы нравственно-патриотического воспитания молодежи и поддержки общественных организаций с членами «Собрания высшего офицерского состава». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, неформальная встреча за чашкой чая прошла в понедельник, 22 января. Михаил Ведерников поблагодарил членов клуба за приглашение, за возможность пообщаться и обсудить насущные проблемы.

Областная общественная организация «Собрание высшего офицерского состава» существует с 2006 года, и сегодня в ее составе порядка 30 бывших военнослужащих. Они оказывают социальную и психологическую поддержку членам организации, членам их семей, а также семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«С ветеранскими организациями и молодежью взаимодействуете?» - спросил Михаил Ведерников, открывая разговор.

«Конечно! Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, юнармейцы и просто молодые люди принимают участие во всех наших мероприятиях. Зовем на все свои события, а они с удовольствием откликаются», - рассказал руководитель организации Валентин Костенко и добавил: «В год проводим порядка 30 мероприятий».

В ходе общения члены организации обратили внимание руководителя на то, что в Псковской области слабо развита система увековечивания памяти выдающихся жителей и поощрения их за заслуги перед Псковской областью. «В других регионах устанавливают бюсты Героям труда, есть звания заслуженного зоотехника, агронома. А у нас нет», - отметили они.

Михаил Ведерников согласился, что это направление необходимо развивать. «Пока у нас высшая степень поощрения - Почетная грамота. Но, как мне кажется, чтобы действительно заслуженным людям говорить "спасибо", должен быть более широкий инструментарий, и это не требует больших затрат. Также у региона должны быть свои герб, флаг и гимн. Давайте вместе это исправлять», - сказал врио губернатора и пригласил офицеров к совместной работе.

В ходе общения была поднята и тема здравоохранения. В частности, ветераны военной службы сетовали на состояние Псковского гарнизонного военного госпиталя, который находится в ведении Министерства обороны РФ. «Корпус 1939 года постройки ни разу не ремонтировался, даже после войны. Оборудования никакого, есть только один рентген аппарат и УЗИ, а если надо провести обследование - отправляют в областную больницу, а там очередь на месяц», - посетовали члены общественной организации. Врио губернатора также взял вопрос на заметку и поручил начальнику управления специальных программ Игорю Виноградскому подготовить документы для обсуждения вопроса с руководством Минобороны.

Один из участников встречи рассказал, что по долгу службы провел несколько лет в Калининградской области и знает, что врио губернатора раньше тоже там работал.

«Я каждый год там бываю, у меня жена оттуда. У меня вообще интересно получилось. Мама жены родом из Калининграда, а ее отец - из Пскова. Здесь, на территории Псковской области, во время Великой Отечественной войны воевал и дедушка жены. Так что, как оказалось, определенные связи с Псковской областью у меня есть», - поделился Михаил Ведерников.

Руководитель Псковской области также поинтересовался мнением членов Собрания, насколько в Псковской области необходимо создание ресурсного центра, где общественным организациям будут помогать правильно оформлять заявки на получение грантовой поддержки и составлять отчеты о потраченных средствах. «Хорошая идея!» - откликнулись общественники.

В свою очередь врио губернатора спросил членов организации, чем областные власти могут еще им помочь. «Единственная наша проблема - это помещение. Мы находимся на четвертом этаже, и ветеранам с каждым годом становится все тяжелее к нам добираться, а обращаются они к нам часто. Состояние помещений тоже оставляет желать лучшего, стараемся своими силами делать ремонт», - ответили офицеры. Врио главы региона взял и этот вопрос для дальнейшей проработки.

Также в ходе неформального разговора участники обсудили влияние интернета и социальных сетей на нравственное воспитание молодежи, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и десяток других вопросов.

В завершение встречи врио губернатора Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов Вооруженных сил за теплый прием и откровенный разговор, а также выразил уверенность, что такие встречи станут регулярными.