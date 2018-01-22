Общество

Прокуратура предупредила директора новосокольнического предприятия о недопустимости задержки зарплат

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам заработной платы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что по состоянию на 15 января МУП «ЖКХ» задолженности по выплате заработной платы и иных платежей перед работниками не имеет.

Вместе с тем, по данным налоговой инспекции, предприятие имеет задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей на сумму более 4 млн рублей, которая в настоящее время не погашена.

Данное обстоятельство свидетельствует о нехватке собственных оборотных денежных средств, нестабильном материальном состоянии организации, что может привести к несвоевременной оплате труда работников.

В этой связи прокурором района директор МУП «ЖКХ» предостережен о недопустимости нарушения в дальнейшей деятельности требований ст. 136 Трудового кодекса РФ. В случае неисполнения указанных требований руководитель организации и само юридическое лицо будут привлечены к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По аналогичным основаниям предостережены о недопустимости нарушения закона в указанной сфере руководители еще двух предприятий Новосокольнического района.