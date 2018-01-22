Общество

За 2017 год в Пскове из незаконного оборота изъято почти 30 тонн алкоголя

За 2017 год в Пскове из незаконного оборота изъято почти 30 тонн алкогольной продукции. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову, майор полиции Евгений Кулешов.

Он подчеркнул, что борьба с алкоголизацией является приоритетным направлением работы полиции на территории Пскова и области. «Со стороны людям может показаться, что закон не работает, поскольку общепиты открываются. Но только за 2017 год в Пскове из незаконного оборота изъято почти 30 тонн алкогольной продукции», - подчеркнул начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову.

Только за ноябрь, декабрь 2017 года и январь 2018 года в Пскове проведено 10 проверок пабов, которые признаны результативными. «И это не считая проверок представителей «Росалкогольрегулирования», - пояснил Евгений Кулешов.

Он также напомнил, что большинство популярных сетевых пабов, которые работают на территории Пскова после 21.00, делают это потому, что на сегодня общепитам не запрещено торговать алкоголем в ночное время. Привлечь их к ответственности за несоблюдение СанПиН и ГОСТа может только Роспотребнадзор. Например, такие бары должны иметь как минимум 2 туалета, а в большинстве своем не имеют. Владельцы баров отделываются штрафами.

За вынос алкоголя из таких заведений полицией за последнее время составлено 7-8 протоколов, штрафы составляют от 20 тысяч рублей. Владелец сети их исправно платит.