Общество

Власти Пскова обновили майское постановление о закреплении городских территорий за школами

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подписал постановление «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями муниципального образования «Город Псков». Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета. Прежнее постановление, утвержденное в мае прошлого года, признается утратившим силу.

Добавим, что постановление вступает в силу с момента опубликования. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений надлежит обеспечить прием граждан, подлежащих обучению, проживающих на закрепленной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.