Общество

Антон Минаков зачитал депутатам обращение от порховичей, которые ждут помощи в вопросе с полигоном ТБО

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков посвятил свое выступление перед рассмотрением основной повестки сессии регионального парламента вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, либерал-демократ обратился к докладчику, который будет выступать по этому вопросу в рамках парламентского часа, и попросил в своем докладе подробно рассказать о всех аспектах проблемы.

«Это один из редких случаев, когда все фракции обратились с просьбой вынести на парламентский час этот вопрос», - отметил он.

Антон Минаков зачитал обращение от жителей Порхова, которые переживают за «захламление» своего родного города. «Я хотел бы попросить в выступлении озвучить максимально все аспекты этой проблемы для жителей Пскова и других районов», - сказал депутат.