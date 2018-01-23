Общество

Александр Кузнецов: Каждый из нас мусорит, но почему-то не каждый за это платит

Сколько псковичи готовы платить за утилизацию отходов, считает ключевым вопросом в определении инвестора для мусоропереработки в Псковской области вице-губернатор Александр Кузнецов. Об этом он сообщил в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания, отвечая на вопросы депутатов.

Замгубернатора поделился статистикой, согласно которой лишь 30-40% жителей частного сектора в Пскове имеют договоры на вывоз мусора, в районах, по его словам, ситуация еще хуже. «Каждый из нас мусорит, но почему-то не каждый за это платит. Мы все являемся участниками этого процесса, каждый должен платить за мусор. Основной вопрос - сколько мы готовы сегодня платить инвестору?» - отметил он.

Александр Кузнецов добавил, что рабочая группа прорабатывала региональный закон по утилизации отходов, но пока в нем есть определенные противоречия.