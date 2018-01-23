Общество

Виктор Остренко по теме ТБО: В этой ситуации очень легко таскать из огня политические каштаны

В Псковской области предстоит принять ответственное решение не только по складированию твердых бытовых отходов, но и по их переработке. Об этом в своем комментарии по итогам обсуждения темы обращения с ТБО в регионе на сессии регионального парламента сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Он отметил, что присутствовал на обсуждении этой темы и в Порхове, и на встрече фракции «Единой России» с врио губернатора Михаилом Ведерниковым. «Без внимания мы оставить этот вопрос, конечно, не можем. Решение еще впереди. Будет создана рабочая группа, которую возглавит губернатор, куда войдут представители в том числе нашей фракции. Я бы со своей стороны предложил бы нашим коллегам из других парламентских фракций войти в эту группу. Это должно быть солидарное ответственное решение», - высказал мнение парламентария.

«Конечно, в этой ситуации очень легко таскать политические каштаны из огня, но это вопрос ответственности перед нашими гражданами, и мы должны быть здесь в одной упряжке», - заключил Виктор Остренко.