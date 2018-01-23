Общество

Псковичей приглашают на выставку, посвященную годовщине прорыва блокады Ленинграда

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка, посвященная годовщине полного прорыва блокады Ленинграда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гости выставки смогут ознакомиться с возможностями фондов библиотеки и посмотреть фильмы онлайн, рассказывающие о трагических событиях нашей истории.

Напомним, блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года), то есть 872 дня.

К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала объединенная военно-морская флотилия противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей среди жителей.

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия - звание Город-герой.

27 января является Днем воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).

Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва блокады Ленинграда многие историки, да и простые обыватели, задавались вопросом - можно ли было избежать этого кошмара? Избежать - видимо, нет. Для Гитлера Ленинград был «лакомым куском»- ведь здесь находится Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников, и в том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стерт с лица земли. Можно ли было смягчить ситуацию и подготовиться к ней заранее? Вопрос спорный и достоин отдельного исследования.

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