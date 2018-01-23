Общество

Псков стали убирать лучше, и жалоб стало меньше - Сергей Гаврилов

В этом году Псков стали убирать лучше, и жалоб по уборке города стало меньше. Такое мнение на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы озвучил заместитель главы города Сергей Гаврилов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, заместитель главы города Владимир Воробьев в свою очередь обратил внимание на недостаточное количество контейнеров для мусора в жилых домах по улицам Шестака, Достовалова. Начальник УГХ Алексей Захаров взял замечание в работу и пообещал выехать на место для проверки.

В ходе заседания депутаты заслушали и приняли к сведению информацию Управления городского хозяйства о содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период, об исполнении плана благоустройства города в 2017 году и о сносе зеленых насаждений на территории города.

Заместитель главы города Сергей Гаврилов отметил, что в этом году город стали убирать лучше, и жалоб по уборке города стало меньше. Заместитель главы города Владимир Воробьев обратил внимание на недостаточное количество контейнеров для мусора в жилых домах по улицам Шестака, Достовалова. Начальник УГХ Алексей Захаров взял замечание в работу и пообещал выехать на место для проверки.

Депутат Григорий Турчин выступил с обращением по ремонту двора по Октябрьскому проспекту, 22 и обратил внимание на сложности во взаимодействии различных ведомств: управляющей компании, Фонда капитального ремонта и других. Поскольку приглашенные на заседание комитета представители ведомств не явились, рассмотрение данного вопроса решено перенести на следующий раз.

Также была заслушана жалоба жителя по ул. Горького, 14/6, по установке детской площадки. Члены комитета поручили УГХ и КСП города разобраться, провести проверку и устранить нарушения.

Кроме того, депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о внесении изменений в правила предоставления ритуальных услуг в Пскове, в которых отныне исполнение обязанностей по гарантированному перечню ритуальных услуг на безвозмездной основе в размере социального пособия будут возложены на муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба».

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 6-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится на следующей неделе.