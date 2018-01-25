Общество

Большинство читателей ПЛН считают, что проблему с мусором в Псковской области можно решить строительством завода

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей считают, что проблему с твердыми бытовыми отходами в Псковской области можно решить строительством современного завода по полному уничтожению мусора. Такой ответ в опросе на главной странице ПЛН выбрали 65,2% респондентов.

9,38% респондентов считают, что решением проблемы может стать сортировка мусора на уровне домохозяйств, то есть создание сырья для переработки.

«Безболезненно решить проблему невозможно - жителям кого-то района все равно не повезет со свалкой», - на такой вариант ответа кликнули 3,55% читателей. Еще 3,2% выступают за нестандартные ходы, например, продажу мусора европейцам, у которых этот бизнес является прибыльным. 1,92% участников опроса предлагают решить проблему за счет поездок чиновников за границу и использования зарубежного опыта. Затруднились с ответом 0,71% респондентов.

16,05% респондентов вовсе отрицают проблему и считают, что ажиотаж вокруг этой темы создается искусственно. Данный ответ стал вторым по популярности.

Добавим, что в опросе приняли участие 1408 человек.