Общество

Сага о ТБО

В последнее время об обращении бытовых отходов в Пскове говорят больше, чем о проведении Ганзы в 2019 году, реконструкции улиц и дворов и строительстве новых инфраструктурных объектов в областном центре вместе взятых. И вот что удивительно - тема, мягко говоря, не нова, но ее обсуждение практически ежегодно получает новый эмоциональный виток. При этом одни эксперты считают, что вопрос с городской свалкой не решался десятителятиями в силу объективных обстоятельств, другие - настаивают, что всему виной исключительно субъективные факторы: отсутствие политической воли у глав регионов, бизнес-интересы узкой группы лиц, нежелание чиновников искать площадки и соблюдать договоренности, конфликты между городскими и областными властями, которые достигли пика при мэре Михаиле Хоронене...

Псковская Лента Новостей решила составить некую ретроспективу «мусорного вопроса» в областном центре: как все начиналось и к чему мы пришли в итоге.

1947

Пожалуй, уже все наслышаны, что псковский полигон ТБО создан в 1947 году, то есть более 70 лет назад. Но многие ли знают, что впервые о его закрытии заговорили вовсе не в начале XXI века, а еще в 80-е годы прошлого столетия? Кстати, некоторые специалисты утверждают, что в послевоенные годы свалка в областном центре появилась стихийно. Никто особых условий под полигон ТБО не создавал.

Кстати, практически все санкционированные свалки области, открытые на 18-20 лет, действуют более полувека, с 1947-1960 годов, и уже давно не отвечают современным природоохранным требованиям. Не только в Пскове и Великих Луках, но и в Гдовском, Плюсском, Дновском, Островском, Порховском и Опочецком районах заполнение свалок превысило 100-130%.

И тут важно отметить, что когда псковская свалка только появилась, она была достаточно удалена от жилой застройки, которая заканчивалась чуть ли не в районе «4 углов». Понятно, что тогда никто не беспокоился об экологии. Да и отходы в ту пору были не столь опасны – без засилья полиэтилена и пластика. Но Псков застраивался довольно быстро и уже в 90-х подступил к свалке вплотную.

1990-е

Когда свалка практически вписалась в городской ландшафт, тут же вспомнили, что свой срок эксплуатации она выработала еще в 1983 году. Масла в огонь подлили и анализы почвы, взятые в 1992-1994 годах, с территории полигона ТБО. Московские специалисты выявили серьезную проблему – уже тогда содержание токсинов в почве многократно превышало нормы.

Разумеется, тут же со всех сторон посыпались призывы закрыть свалку в Пскове. Но пошумели-пошумели, и как-то все само собой забылось. Пока, как в известной поговорке, гром не грянул.

2002

В самом начале сентября 2002 года псковская свалка загорелась. До сих пор не очень понятно, подожгли ее или речь идет о самовоспламенении. В любом случае итог был печальным - дальнее Завеличье погрузилось в ядовитый смог и не только жители этого микрорайона, но вообще всего города задыхались от дурных запахов горящих помоев. И это едва ли не накануне празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи!

Горел полигон ТБО несколько дней, потушить оперативно его все никак не удавалось. И, кажется, более веских доказательств тому, что свалке в городской черте не место уже не требовалось.

2003

После памятных пожаров в 2002 году о закрытии псковской свалки снова заговорили всерьез. В марте 2003 после ряда проверок областная инспекция по пожарному надзору потребовала как минимум приостановления эксплуатации полигона. С довольно мягкими еще формулировками: не соблюдаются правила противопожарной безопасности.

Тогда же, в 2003 году, не просто появилась, а была принята муниципальная целевая программа в области обращения с твердыми бытовыми отходами. Работа была проведена серьезная! При ее разработке опирались на данные Московского научно-исследовательского института гигиены имени Ф. Эрисмана. Не постеснялись даже официально озвучить, что свалка оказывает вредное воздействие на окружающую среду в радиусе 1,5 километров, а это в три раза больше, чем положено по нормативу.

Примерно в это же время внезапно заговорили о потенциальном инвесторе, некоем ОАО «РЭК» («Региональный экологический комплекс»), который заявил о готовности создать новый полигон ТБО и даже построить мусороперерабатывающий завод на территории Псковского района. Но почему-то дальше разговоров и презентаций дело не дошло.

2004

Мусорный «лонгплей» регулярно использовался политиками в своих предвыборных кампаниях в качестве гневных обличений. Один из показательных примеров – выборы губернатора Псковской области в 2004 году. Областные власти во главе с Евгением Михайловым устроили целую кампанию по дискредитации Михаила Хоронена, который решил претендовать на губернаторское кресло. Свалку назвали главным доказательством его беспомощности как мэра, к тому же объявили ее источником эпидемии(!) гепатита А.

В Пскове даже ввели режим «чрезвычайной ситуации», а населению города запретили употребление некипяченой водопроводной воды, а также воды из децентрализованных источников водоснабжения. Люди впечатлились. Некоторые даже перестали чистить зубы без кипяченной воды и мыть фрукты под краном. Ну еще бы, столько денег было потрачено на антипиар. По телевизору псковичей пугали роликами с огромными крысами, готовыми если не сожрать весь город, то уж точно повально заразить всех его жителей.

И вот что любопытно. Как только предвыборные баталии закончились, про вспышку гепатита тут же забыли. Хотя отходы никуда не исчезли. Впрочем, это не значит, что сам вопрос со свалкой был закрыт. Наоборот, он обострился. Пришедший к власти Михаил Кузнецов стал требовать от городских властей решения этой проблемы. Увы, но все это привело не к закрытию полигона, а к кризису взаимоотношений и даже откровенному противостоянию областных и городских властей.

Несмотря на указания губернатора, мэр Пскова Михаил Хоронен своим распоряжением продлил срок эксплуатации «места хранения мусора» до 1 января 2005 года. Мэрия заявила, что иначе никак, а на поиски альтернативы необходимо хотя бы года полтора.

Между выборными турами г-на Хоронена практически заставили заключить соглашение с главой Псковского района Владимиром Шураевым о создании полигона ТБО. Но когда Евгений Михайлов ушел из региона, мэр посчитал, что и соглашения никакие выполнять не нужно. Более того, Михаил Хоронен даже отказывался встречаться с главой муниципалитета и фактически тему свалки саботировал.

2005-2006

Нельзя сказать, что площадки совсем не искали. Начиная с 2005 года, предпринимались неоднократные попытки обустроить полигон на новом месте. Создали даже специальное ООО «Межрайонное предприятие мусоропереработки» (ООО «МПМ»), в котором долю уставного капитала получило муниципальное образование «город Псков». Приглядывались и к Моглино, и к площадке между деревнями Ершово и Большая Дуга, и у деревни Лопатинские Кресты, а также между деревнями Ольгино Поле и Большая Дуга. Но все попытки не увенчались успехом. Некоторые места не прошли экологическую экспертизу, в других - стеной на защиту своих интересов встало местное население.

Вот ведь в чем казус. Псковская область была и остается экологически чистой, поэтому выбор места под полигон – та еще шарада. Какую территорию не присмотри, власти либо столкнутся с непримиримым недовольством местных жителей, либо с природоохранными ограничениями. Чтобы граждан не нервировать, чиновники стали заверять, что светлое будущее оборота ТБО в Псковщине – это не столько утилизация, сколько переработка мусора. Поэтому все чаще стали озвучиваться планы по строительству мусоросортировочных и перерабатывающих заводов. Но и здесь все оказалось непросто.

Начальник санитарного отдела территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Олег Кузнецов в 2006 году: «Через годик-другой эта свалка может спровоцировать в Пскове экологическую катастрофу. Как? Ну, представьте свалку «в разрезе». Сверху - внушительный слой мусора. Под ним - так называемая линза, концентрация токсинов - продуктов распада органического мусора. Жидкость, газы… Под этой линзой - тонкий слой глины, который не дает проникнуть отравленной жидкости и газам в почву. Если глина не выдержит…».

Может быть, не впервые, но достаточно убедительно о создании производства по переработке мусора заговорили при мэре Михаиле Хоронене. Еще в 1995 году появилось его распоряжение о необходимости сдавать отходы бумаги, картона, текстиля, стекла, полиэтилена и полипропилена во вторичную переработку. Для этого предлагалось заключать договора с базой «Вторресурсы» (АО «Псковинком»). Но что-то, видимо, не срослось.

Спустя 10 лет, в октябре 2005 года, городские власти вновь вскружили голову псковичам обещаниями, что к концу 2006 года будет завершено строительство мусороперерабатывающего завода. Предполагалось, что на заводе мусор будут не только сортировать, но и перерабатывать до 95%(!) поступающих отходов. Был озвучен и инвестор – московское ООО «ИР-Лизинг», и объем вложений - около 5 млн долларов, и срок реализации проекта – меньше года. Фантастика? К сожалению, да.

Концу 2006 года, когда завод, по идее, уже должны были запустить, выяснилось, что его строительство даже не начиналось. Объяснили это так – представитель инвестора все это время разбирался в тонкостях мусоропереработки, разъезжая по командировкам. И только в этот момент чиновники задумались, а не странно ли, что за тему оборота ТБО взялся заслуженный работник пищевой индустрии, до этого профессионально занимавшийся хлебопечением.

Комплекс по сортировке и переработке ТБО под Псковом все же появился. Правда, построил его совсем другой инвестор. В ноябре 2006 года в деревне Котово Псковского района открылась производственная база ООО «Спецтранском», проектная мощность которой составила 80 тысяч тонн мусора в год. Тогда говорили, что это сопоставимо с объемом отходов, образующихся в областном центре и Псковском районе. Правда, очень скоро выяснилось, что мощностей комплекса для ТБО-аппетитов даже одного города маловато.

Но на фантастические цифры тут с самого начала никто и не замахивался. В «Спецтранском» сразу заявили, что после сортировочно-перегрузочных работ примерно треть твердых бытовых отходов идет на вторичную переработку. Никаких наполеоновских 95% никто здесь никогда не обещал. К слову, даже в «продвинутых» Европах больше, чем на 60-70% не претендуют.

Тогда же зазвучали призывы строить мусоросжигающие заводы. Однако эксперты стали намекать, что это очень дорогая технология, которая к тому же предполагает, что около трети отходов, той же золы, все равно придется где-то захоронить. Причем, правильно захоронить, а не просто так из грузовиков в поля выгрузить.

Разговоры о возможности вырабатывать на мусоросжигающих заводах энергию тоже подверглись критике. Скептики указали, что 1 киловатт произведенной таким образом энергии обходится в 20 раз дороже, чем его производство на тепловой электростанции. При этом возвести ТЭЦ в несколько раз дешевле. Ни один инвестор за такой проект не возьмется, а государство едва ли такие затраты готово дотировать.

К тому же при сжигании будет выделяться огромное количество вредных веществ: диоксины, соединения ртути, свинца и другие. В общем, сомнительные перспективы.

2008

Новый повод для протестов и политических спекуляций появился в конце 2008 года, когда в Псковском районе облюбовали под свалку урочище Островинки. Местные власти, а тогда главой района, напомним, был Владимир Шураев, уверяли, что такой вариант устраивает всех. Несколько возмущенных жителей близлежащих населенных пунктов списали на статистическую погрешность. При этом сообщалось, что с десяток потенциальных инвесторов проявили интерес к этому проекту, поэтому на него возлагались большие надежды. Вплоть до конца 2009, когда вдруг свое твердое «нет» высказало руководство предприятия «Псковавиа». Оказалось, что территория будущей свалки вошла бы в зону псковского аэродрома, что недопустимо в соответствии с требованиями Воздушного кодекса.

К этому времени свалка по своему объему уже в четыре раза превысила допустимую вместимость. Отметим, что работа существующего городского полигона в 2008 году стала еще и предметом судебных разбирательств между Псковской межрайонной природоохранной прокуратурой и администрацией Пскова. Однако в результате ряда судебных заседаний городской суд Пскова отказал истцу в удовлетворении иска о признании незаконным бездействия мэрии в части исполнения закона об утилизации ТБО на территории Пскова.

Тем временем, глава Пскова Иван Цецерский заявлял: «Мы не можем допустить, чтобы срок ввода нового полигона твердых бытовых отходов был больше, чем два года». Смогли.

2009-2013

Когда в Псковской области в очередной раз сменился губернатор, среди неравнодушных снова затеплилась надежда на закрытие свалки в городе. К тому же уход Михаила Хоронена с поста мэра давал основания предположить, что и противостояние городской и областной власти уйдет в прошлое. В каком-то смысле так и произошло, муниципальные власти стали подконтрольными, но проблема свалки так и не решилась. И это странно, ведь это были довольно «нажористые» года, когда бюджет еще не называли «бюджетом затянутых поясов». Но почему-то среди громких строек инфраструктурных проектов, инициированных в регионе, не нашлось места для нового полигона ТБО. Площадки, если и искались, то как-то не очень активно, и решение проблемы все откладывалось и откладывалось.

Конечно, властям приходилось сталкиваться с недовольством местных жителей. Но, может быть, стоило населению предложить адекватные ситуации бонусы? Автомагистрали и нефтепроводы тоже строить непросто: обязательно оказываются ущемлены чьи-то интересы. Чтобы сгладить эффект, людям выплачиваются компенсации или предлагаются какие-то льготы. Нужно было сделать также. Опять же речь идет о том периоде времени, когда у региона еще были на это финансовые возможности. С 2014 года ситуация изменилась в этом смысле драматично.

2014-2015

В 2014 году в Палкинском районе случилось что-то уж совсем неожиданное. Против размещения полигона выступили не только местные жители, но и местные власти. Причем представители местного самоуправления во главе с муниципальным руководителем Василием Николаевым защищали интересы своих избирателей в судах. И даже дошли до Верховного суда РФ, который в октябре 2014 года отменил решение Псковского областного суда о строительстве на территории Палкинского района межмуниципального полигона бытовых и промышленных отходов I-V класса опасности. Это был серьезный удар, от которого региональные власти отходили достаточно долго.

В том же 2014 году Псковский городской суд вынес решение о закрытии этой свалки с 1 января 2015 года. Но чиновники только растерянно разводили руками – куда же мы денем отходы, если нового полигона все еще нет? Суд проникся и отсрочил исполнение решения еще на полтора года. А потом история с отсрочками повторилась еще несколько раз, пока, наконец, и у природоохранной прокуратуры не лопнуло терпение.

2016-2017

Согласно определению Псковского городского суда от 24 ноября 2014 года, псковская свалка не должна была работать с 1 июля 2016 года. Однако срок эксплуатации действующей свалки в Пскове снова был продлен - до 1 января 2018 года. В последний раз.

И тут надо признать, что организовать новый полигон ТБО быстро просто невозможно. По оценкам специалистов, только на предпроектные изыскания, экспертизы и проектные работы требуется не менее 9 месяцев, а на строительство (особенно, если речь идет о дополнении в виде мусоросортировки и мусоропереработки) может потребоваться и не один год.

К тому же администрация региона оказалась практически заложником ситуации. По решению суда власти обязаны закрыть псковскую свалку и создать новый мусорный полигон. Однако в поиске этих площадок областная администрация вынуждена учитывать множество факторов - близость поселений, глубину грунтовых вод и так далее… Подходящих по этим параметрам участков не так много, тем более, вблизи с Псковом. Представьте, сколько будет стоить утилизация мусора, если мы будем вывозить его, условно говоря, в Усвятский район.

Тем временем псковичам стали все настойчивее прививать мысль о необходимости раздельного сбора мусора. «Грязный» мусор из мусоропроводов многоэтажных домов сортировать крайне трудно (во многом из-за пищевых отходов) и затратно, а без предварительной сортировки никакая переработка невозможна. Нужно отметить, что с системой раздельного мусора живет весь цивилизованный мир, которому тоже потребовался не один десяток лет, чтобы к этому прийти.

И, надо признать, Псков уже достиг заметных успехов. Так, доступ к контейнерам для раздельного сбора имеют 33% горожан. И, что особенно лестно, по организации раздельного сбора ТКО областной центр занял 11-е место среди российских городов в рейтинге «Гринпис».

2018

1 января 2018 года долгожданное наконец-то случилось - полигон твердых бытовых отходов в Пскове закрыли после 70 лет эксплуатации, 30 из которых явно были лишними. К тому же в соответствии с федеральным законом, с нового года Россия переходит на новую схему обращения с ТБО: субъекты обязаны выбрать регионального оператора по обращению с отходами, а мусор должен проходить сортировку.

Сейчас в регионе образуется более 1,2 млн кубометров или более 240 тыс тонн ТБО в год. По другим данным - по информации Управления Росприроднадзора - ежегодно на территории области образуется 580 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.

Показательно, что рабочую группу по разработке новой схемы обращения с ТБО в Псковской области возглавил врио губернатора Михаил Ведерников, который сразу обозначил главную задачу властей на 2018 год - определить место под будущий межмуниципальный полигон и выбрать инвестора, который вложит средства в строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.

При этом он подчеркнул, что существующая схема вывоза мусора является временной. Да, оперативно было выработано тактическое решение - использовать недозагруженные полигоны ТБО в Порховском (75%), Печорском (17%) и Палкинском (7%) районах, но впоследствии будет найден более оптимальный вариант, который не будет раздражать общественность. Через 1,5-2 года будут запущены главные межрайонные полигоны, а старые свалки начнут последовательно рекультивировать.

Сделать предстоит еще много. Во-первых, на конкурсной основе выбрать региональных операторов. Во-вторых, утвердить единый тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами. В третьих, окончательно принять территориальную схему обращения с ТБО.

Предварительно предполагается разделить Псковскую область на две зоны - южную и северную, в каждой из которых будет по одному крупному полигону и по одному оператору. Причем, если на юге региона, уже есть и то, и другое, то с северянами еще предстоит определиться.

Теперь все с надеждой смотрят на новое руководство администрации региона. Михаил Ведерников сам возложил на себя серьезную отвественность, взявшись за вопрос обращения ТБО в области. Хочется верить, что его энергией заразятся и отвественные за поиск площадки под новый мусорный полигон, а также те, кто увлеченно ищет инвестора, который во все это вложит средства. Да, Михаилу Ведерникову пришлось разгребать проблему, которая не решалась больше полувека, и радует, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Это можно только приветствовать.

Алексей Овчинников