Общество

Результаты ледовой разведки: толщина льда на реке Великой до 15 см

Вчера, 25 января, в целях мониторинга ситуации на водоемах в зимний период специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, разведка проводилась по маршруту: река Великая - Псковское озеро. В ходе разведки установлено: толщина льда на реке Великой до 15 см. В устье реки толщина льда от 10 до 15 см, промоин не наблюдается. Наблюдаются редкие торосы от 10 до 30 см.

На Псковском озере толщина льда от устья реки Великой до острова Колпино составляет 20-22 см, открытых участков воды нет. Встречаются одиночные ледяные торосы высотой до 50 см и небольшие поля торосов высотой до 20 см.

На Чудском озере разведка проходила в районе населённых пунктов: Кишкино, Устье, Клинно Пнево. В ходе разведки было выявлено: в районе деревни Кишкино лёд толщиной 10-15 см, местами до 20 см. На удалении 300 метров от берега есть трещина шириной до 1 метра, идущая вдоль берега. В районе деревни Устье толщина льда 10-15 см, местами до 20 см. Есть трещины, идущие вдоль берега вглубь озера. В районе деревни Клинно толщина льда 10-15 см, местами до 20 см. В районе деревни Пнево толщина льда 10-15 см, местами до 20 см. Наблюдаются многочисленные трещины шириной до 50 см. Открытых участков воды нет.

«В Псковской области продолжает действовать запрет выхода на лёд водоёмов. Воздержитесь от выхода на лёд», - призвали спасатели.