Общество

Жителям порховских деревень напомнили основные причины пожаров в частном секторе

27 января сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам проведены профилактические рейды в деревнях Лутково и Пруссы Порховского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейдов осуществлен подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, граждане проинструктированы в области пожарной безопасности, распространены памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и листовоки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям деревень напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.