Общество

Михаил Ведерников вручил главврачам межрайонных больниц ключи от новых машин «скорой помощи»

Новая партия машин «скорой помощи» отправилась в понедельник, 29 января, в межрайонные больницы Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, уже завтра машины начнут свою работу в Опочке, Гдове, Великих Луках, Порхове, Новосокольниках, Дедовичах, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Себеже и Пскове.

Ключи от автомобилей главным врачам медицинских учреждений вручил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он напомнил, что это уже третья партия машин скорой помощи, которая пришла в регион в соответствии с распоряжением правительства РФ в рамках государственной программы поддержки отечественных автопроизводителей. Благодаря участию Псковской области в президентской программе в 2016 - 2017 годах в лечебные учреждения региона поступили 12 машин.

«И сегодня еще десять новых карет скорой помощи выйдут на маршруты, чтобы спасать жизни наших людей. Автомобили собраны на базе машин ГАЗ и УАЗ и оснащены отечественным медицинским оборудованием. Это значит, что бригады скрой помощи смогут оказывать больным всю необходимую медицинскую помощь», - подчеркнул он.

Руководитель региона добавил, что Псковская область продолжит участвовать в государственных программах по улучшению качества медицинского обслуживания, и сегодня будет подписана заявка на обновление материально-технической базы детских поликлиник. «Надеюсь, что наши маленькие пациенты будут получать более качественную медицинскую помощь в комфортных условиях», - сказал он и пожелал медикам хорошей работы, больше спасенных жизней и благодарных пациентов.

От имени депутатов Псковского областного Собрания с событием врачей поздравил заместитель председателя ПОСД Виктор Антонов. Он напомнил, что раньше в машинах скорой помощи не было ничего кроме носилок, а сегодня кареты оснащены всем необходимым набором лекарств, инструментов и оборудования для того, чтобы оказать пациенту экстренную медицинскую помощь, провести мини-операцию или реанимационные мероприятия. «Будьте здоровы!» - пожелал он.

С ответным словом выступил главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин. «Бригады скорой медицинской помощи за год обслуживают несколько тысяч вызовов. Автомобили эксплуатируются в любой сезон, любую погоду и круглосуточно в сложных дорожных условиях, что приводит к их износу. Поэтому своевременное обновление автопарка — важная задача здравоохранения», - сказал он и поблагодарил администрацию Псковской области и лично врио губернатора за заботу о населении и деловой подход в решении проблем здравоохранения.