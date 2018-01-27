Общество

В российских регионах выявят лучшие практики поддержки многодетных семей

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» проведет анализ деятельности некоммерческих организаций (НКО) в субъектах РФ по выявлению лучших практик поддержки многодетных семей совместно с Ассоциацией организаций по защите семей. Об этом заявила федеральный координатор партпроекта, первый зампред комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

С инициативой участия в реализации программы мероприятий Десятилетия детства и поддержке НКО, оказывающих поддержку многодетным семьям в субъектах РФ, выступила руководитель Ассоциации Мария Филина в ходе встречи с координатором партпроекта, на которой была достигнута договоренность о совместной работе. «Ключевой темой обсуждения стал вопрос эффективности региональных мер поддержки многодетных семей в регионах. Сегодняшняя редакция проекта плана мероприятий Десятилетия детства предусматривает развитие комплекса мер поддержки семей с детьми, поэтому так важно понимать реальную картину эффективности уже существующих мер в разрезе демографической ситуации в регионах, в том числе и роль ориентированных на поддержку семей НКО в этом. В ближайшее время партпроект проведет анализ деятельности таких НКО в субъектах по выявлению лучших практик поддержки многодетных семей совместно с Ассоциацией организаций по защите семей», - заявила М. Окунева.

Еще одной важной темой обсуждения стали вопросы укрепления традиционных семейных ценностей через развитие ориентированных на поддержку семей НКО. «С каждым днем в СМИ выходит все больше и больше информации, которая напрямую расшатывает в общественном сознании традиционные семейные ценности. Только за последнюю неделю обсуждались такие темы, как легализация однополых браков, признание гражданских браков официальными, инициатива об отмене уплаты алиментов при рождении второго ребенка в другом браке, инициатива тестирования пар до регистрации брака на совместимость», - отметила М. Окунева.

Руководитель партпроекта также указала на то, что при современной скорости распространения информации эти темы наносят мощный удар на само понятие «институт семьи». «Поэтому только силами государства сохранить традиционные ценности достаточно сложно, а при поддержке профильных НКО в субъектах мы сможем развивать социальные проекты, направленные на сохранение института семьи и детства», – уверена депутат.

На сегодняшний день в Ассоциацию входят 46 организаций, которые имеют свое представительство во всех субъектах РФ. «Ассоциация создана для того, чтобы объединять профессиональное сообщество в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а также содействовать успешной реализации и тиражированию проектов по защите и популяризации семейных ценностей и помощи семье. С этой целью она координирует деятельность своих членов, помогая им действовать совместно, перенимать опыт друг у друга, проводить обучение руководителей и сотрудников СО НКО», - пояснила М. Окунева.

Напомним, что прошлой неделе к реализации партпроекта «Крепкая семья» в регионах РФ подключился «Союз отцов».

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.