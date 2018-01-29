Общество

Александр Братчиков рассказал, как псковичи смогут вдвое сэкономить на тарифах ТБО

В администрации Пскова идет работа по снижению тарифа на вывоз мусора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе первого заседания обновленного состава межведомственной рабочей группы по обращения с ТБО в Псковской области сообщил сити-менеджер областного центра Александр Братчиков.

Он отметил, что сейчас в Пскове находится порядка 700 площадок сбора мусора, что составляет половину объема по области. На 123 площадках организован раздельный сбор мусора, что позволяет собственникам экономить на тарифе вдвое. По словам Александра Братчикова, такая система стимулирует управляющие компании ставить контейнеры для раздельного сбора мусора и предоставлять услуги для населения по сниженной стоимости.

Врио губернатора Михаил Ведерников предложил оформить это предложение в качестве программы, которая будет понятна населению. Собственники, по его мнению, должны понимать, что цифры в квитанциях будут зависеть от того, каким образом они собирают мусор.

«Еще одна проблема - выделение площадок на территории города, эти площадки должны быть оформлены должным образом, этим сейчас мы тоже занимаемся», - заключил Александр Братчиков.