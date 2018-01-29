Общество

Член псковского Молодежного парламента награжден за организацию автопробега дружбы Санкт-Петербург - Берлин

Член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Артур Евтеев награжден за организацию автопробега дружбы Санкт-Петербург - Берлин. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте», опубликовав соответствующие фото.

Парламентарий отметил, что ему приятно не только присутствовать на таких мероприятиях, но и быть участником данного движения. «Немцы, рискуя не только своим положением в Германии, но и работой, свободой и другими не менее важными вещами, все равно идут вперед и развивают темы немецких колоний, управляемого правительства и нежелания прогибаться под американскую пропаганду "якобы мира на земле"», - написал он.

По словам Артура Евтеева, премия давалась в канун празднования 1000-летия с момента подписания в немецком городе Баутцен мирного соглашения между Германией и Польшей. «В этом городе есть мост, на котором это все произошло, и он называется мостом Дружбы. И в этот юбилей подписания мирного соглашения и была вручена премия за автопробег и другие действия, которые совершаются для сохранения мира», - отметил член Молодежного парламента.