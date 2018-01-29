Общество

Михаил Ведерников обсудил с Виталием Дырдасовым направления сотрудничества Псковской области и «Почты России»

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в среду, 31 января, провел рабочую встречу с директором макрорегиона Северо-Запад ФГУП «Почта России» Виталием Дырдасовым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, они обсудили основные вопросы функционирования сети почтовой связи и перспективные направления совместного взаимодействия.

«Для нас сотрудничество с "Почтой России" на постоянной основе очень важно. От доступности почтовых услуг, особенно на селе, зависит качество жизни наших граждан», - подчеркнул Михаил Ведерников, открывая встречу.

Виталий Дырдасов в свою очередь отметил, что с целью повышения качества и доступности почтовых услуг областной филиал «Почты России» наращивает количество передвижных отделений для работы в отдаленных населенных пунктах и открывает новые пункты в разрастающихся микрорайонах Пскова. Руководитель филиала также рассказал о старте нового проекта по приему различных видов платежей населения с помощью мобильных кассовых терминалов.

Михаил Ведерников обратил внимание на важность обеспечения объектов «Почты России» доступной средой. На это начальник Управления федеральной почтовой связи Псковской области - филиала ФГУП «Почта России» Андрей Марков заметил, что за последние два года условия для маломобильных граждан созданы в 24 отделениях почтовой связи. В планах на текущий год - обеспечение соответствующей инфраструктурой еще 20 отделений.

Кроме того, Андрей Марков выразил готовность филиала участвовать в 39-х Международных Ганзейских Днях Нового Времени в 2019 году. Частью праздничной программы может стать выпуск и специальное гашение памятной почтовой марки, историческая реконструкция «Ганзейская Почта». Кроме того, на базе отделений почтовой связи могут быть организованы информационные пункты. К глобальному событию «Почта России» намерена также отремонтировать фасады своих зданий.

В завершение рабочей встречи Михаил Ведерников и Виталий Дырдасов договорились о создании рабочей группы, которая займется детальной проработкой направлений сотрудничества. Предложения, выработанные в рамках это работы, лягут в основу двустороннего соглашения.