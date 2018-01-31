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Ученики школы им. Героя России Алексея Ширяева вступили в ряды «Юнармии»

Учащиеся двенадцатой школы, которая носит имя Героя России Алексея Ширяева, пополнили ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». С этого момента в школе будет действовать юнармейский отряд имени Героя России Алексея Ширяева. Церемония принятия присяги прошла на территории образовательного учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, представители военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и помощник военного комиссара Псковской области по военно-патриотической работе.

В начале мероприятия ученики и приглашенные посмотрели документальный фильм о Герое России Алексее Ширяеве, который погиб 8 марта 2000 года при освобождении села Комсомольское, где укрепилась почти двух тысячная группировка боевиков Руслана Гелаева. Алексей получил смертельное ранение от взрыва гранаты, которую он закрыл своим телом и тем самым спас жизни своих товарищей.

Открыл торжественное мероприятие директор школы Виктор Аксенов. Он напомнил собравшимся, что в 1968 году, когда проходили Всесоюзные юнармейские игры, 12 школа города Пскова заняла почетное второе место, и он был в числе тех, кто защищал честь своей родной школы. Виктор Аксенов выразил уверенность, что ученики школы с достоинством и гордостью будут носить звание «юнармеец».

Далее с приветственным словом к участникам обратился Виталий Цанда - опытнейший сотрудник ОСН «Зубр», обладатель крапового берета, участник командировок в горячие точки, награжден государственными наградами - Орденом Мужества и медалью «За отличие в охране общественного порядка». Он еще раз напомнил ученикам о подвиге его сослуживца Алексея Ширяева. Он знал его очень хорошо, это были боевые товарищи, которые познакомились, когда пришли служить в отдел специального назначения.

В торжественной обстановке ученики произнесли клятву юнармейца. Принимал клятву начальник местного отделения «Юнармии» г. Пскова, сотрудник отдела специального назначения - Андрей Мусатов. «Новобранцы» пообещали быть верными Отечеству, защищать слабых и вести здоровый образ жизни, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины, быть патриотами и достойными гражданами своей страны. После чего директор школы Виктор Аксенов и сотрудник ОСН «Зубр» Виталий Цанда вручили каждому отличительный значок юнармейца. В завершение мероприятия юные патриоты совместно с хором из числа учеников 12 школы исполнили гимн «Служить России».

«Вступить в ряды «Юнармии» для мальчишек и девчонок очень значимое событие. Это место, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. Создавая такой отряд, мы достигаем нашей главной задачи - вырастить поколение, способное не только защищать, но и отстаивать интересы России», - отметил начальник местного отделения «Юнармии» г. Пскова, руководитель военно-патриотического клуба «Зубренок», сотрудник ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов.