Общество

Из-за сложных метеоусловий «Псковэнерго» продолжает работать в усиленном режиме

В связи с продолжающимися в регионе неблагоприятными для нормальной работы электросетевого хозяйства погодными условиями - переходами через «ноль» с порывами ветра и обильными снегопадами с налипанием мокрого снега на деревья и провода, в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» вторую неделю продолжает действовать режим повышенной готовности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий непогоды, благодаря чему удалось не допустить отключений системообразующих линий электропередачи и массового погашения потребителей.

Специалисты «Псковэнерго» отслеживают фактические метеоданные на территории области, уточняют прогнозную информацию в региональных метеослужбах и ГУ МЧС России по Псковской области. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах повышенных рисков. В производственных отделениях электрических сетей введены дополнительные дежурства оперативного и ремонтного персонала, готовы к работе 43 передвижных резервных источника питания различной мощности, спецтехника и аварийный запас.

Оперативную ситуацию контролирует штаб под руководством директора филиала «Псковэнерго» Константина Михайлова.

На сегодняшний день электроснабжение всех социально значимых объектов проходит в штатном режиме, специалисты энергокомпании осуществляют оперативные выезды по отдельным заявкам потребителей на участки линий 0,4 кВ. По данным Центра управления сетями энергокомпании, на утро 2 февраля на контроле у диспетчеров находилось 42 заявки от потребителей из Стругокрасненского, Плюсского, Островского, Новоржевского и Дедовичского районов.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи подстанций и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.